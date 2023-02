Justice : un internaute obsédé par l'affaire Tariq Ramadan jugé pour l'envoi de messages malveillants à l'islamologue et l'une de ses accusatrices

Ce Breton de 48 ans est soupçonné d'avoir harcelé Tariq Ramadan, ainsi qu'Henda Ayari, l'une des accusatrices de l'islamologue et d'autres victimes par des messages et des appels malveillants pendant deux ans.

L'islamologue Tariq Ramadan menacé d'un procès pour viols retrouve son nom dans une autre affaire jugée jeudi 9 février, mais cette fois, il y apparaît en tant que victime. Le plus étonnant, c'est qu'une de ses accusatrices, Henda Ayari se trouve sur le même banc des parties civiles. Les faits doivent être jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Le prévenu est un internaute hyperactif sur les réseaux sociaux qui a développé comme une obsession pour l'affaire Ramadan et est accusé d'un harcèlement de grande ampleur.

>> Affaire Tariq Ramadan : une nouvelle expertise conclut à une emprise psychologique de l'islamologue sur les plaignantes

Yann Le Mercier, 48 ans, vit chez ses parents dans un petit village entre Paimpol et Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Il travaille depuis plusieurs années à l'entretien de chevaux dans un château du secteur. Sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, il agit avec un compte à son nom, mais aussi avec quantité d'alias : "baron rouge", "baron noir", "baron 888", "Chevalier d'Aunay", etc. Les faits pour lesquels il est jugé aujourd'hui à Saint-Brieuc se sont déroulés entre 2020 et 2022 : envois d'emails à caractère malveillant, harcèlement, et même escroquerie à travers l'ouverture de cagnottes en ligne.

C'est d'ailleurs en ouvrant une cagnotte en ligne affichée comme étant au profit du mouvement Génération Identitaire, mouvement d'ultra-droite que Yann Le Mercier s'est initialement fait remarquer sur les réseaux sociaux en 2018. C'était avant que cette organisation ne soit dissoute par le gouvernement. À l'époque, elle venait d'être condamnée à une amende de 75 000 euros après une opération visant à barrer la route aux réfugiés dans les Hautes-Alpes. Dans plusieurs de ses tweets à cette même période, Yann Le Mercier ne cachait pas des positions hostiles aux migrants et un soutien aux idées d'ultra-droite.

Obsession pour l'affaire Ramadan

À ce moment-là, l'affaire Ramadan vient d'éclater (Henda Ayari, la première accusatrice dépose plainte en octobre 2017) et Yann Le Mercier derrière son écran dans la chambre qu'il occupe chez ses parents commence à s'y intéresser au point d'en devenir visiblement obsédé, au point de connaître tous ses développements en détail.

Yann Le Mercier tente un rapprochement pendant plusieurs semaines avec la première accusatrice de l'islamologue Henda Ayari, ouvre pour elle une cagnotte. Elle le remercie de prendre sa défense face aux nombreux fidèles de Tariq Ramadan qui ne manquent pas de l'interpeller vivement sur Twitter. Puis au fil des mois l'ex-salafiste devenue militante laïque et féministe cherche à se dégager de ce soutien qui devient excessif, encombrant. Yann Le Mercier va alors mettre son énergie à lui écrire des messages quotidiens par centaines sur Twitter. Des messages devenus hostiles qui arrivaient dès 6 heures du matin. Elle raconte aussi qu'il s'est mis ensuite à l'appeler sans cesse sur son portable, sur le téléphone fixe, à lui laisser des sms en séries.

"Ma cliente s'est sentie ces dernières années menacée, commente Nathanaël Majster avocat d'Henda Ayari. Il explique que sa cliente a été poussée à la dépression "par ce harcèlement d'une ampleur exceptionnelle, d'une cruauté rarement égalée". "Cet homme contactait ses responsables professionnels, lui a fait perdre un travail, est parvenu à l'isoler de son entourage familial." Yann Le Mercier a aussi publié de fausses conversations qu'il aurait eues avec Henda Ayari, expliquant avoir eu une relation amoureuse avec elle.

"Un harcèlement d'une régularité implacable à toute heure de la journée, avec un savoir-faire professionnel effrayant qui démontre que le harcèlement avec un tel savoir-faire quasi professionnel est devenu un métier." Nathanaël Majster, avocat d'Henda Ayari à franceinfo

L'homme est aussi accusé de s'en être pris donc à Tariq Ramadan multipliant les messages malveillants. Il doit répondre aussi du harcèlement d'une fervente défenseure de l'islamologue, la psychologue Fanny Bauer-Motti, témoin dans l'affaire de viols présumés. Il est notamment reproché à Yann Le Mercier d'avoir diffusé de nombreuses photos nues qu'il attribue à la jeune femme.

Certains des tweets du quadragénaire breton pourraient laisser entendre qu'il a eu accès à plusieurs pièces du dossier d'instruction de l'affaire Ramadan. "Pour nous il n'y a aucun doute, il a accès à au moins une partie du dossier étant données les allusions qu'il fait. Il a une connaissance plus que troublante de ce dossier. Cet homme est nuisible", commente Me Ouadie Elhamamouchi, avocat de Tariq Ramadan et Fanny Bauer-Motti. Yann Le Mercier a été jusqu'à écrire aux enquêteurs et à la juge d’instruction en charge de ce dossier.

Un avocat dans le viseur du prévenu

Yassine Yakouti, avocat parisien a lui aussi porté plainte contre Yann Le Mercier et sera sur le banc des parties civiles à l'audience de jeudi à Saint-Brieuc. Lui n'a aucun lien avec l'affaire Ramadan. Mais l'avocat lui reproche également un dénigrement quotidien sur Twitter, des appels malveillants sur son portable et sur son téléphone fixe, des messages répétés à ses proches, ses collègues, son épouse. Me Yakouti évoque un "harcèlement industriel rendant pendant de longs mois la vie impossible". L'internaute malveillant, quand il ciblait Yassine Yakouti, expliquait agir en défense d'une ex-avocate (radiée du barreau des Hauts-de-Seine) avec laquelle Me Yakouti a été en conflit.

À chaque fois que Yann Le Mercier choisit une cible, la personne visée voit sa réputation entachée et est prise de peur tant l'homme devient omniprésent dans sa vie. Me Yakouti se souvient notamment d'appels téléphoniques avec au bout du fil des "hurlements infernaux".

Il n'agit pas seul selon ses victimes

Objets de nombreuses plaintes, le quadragénaire a été entendu en décembre dernier par les gendarmes auxquels il a répondu a minima, expliquant que les supposés harcelés étaient en réalité ses harceleurs.

Depuis cet interrogatoire et surtout son placement sous contrôle judiciaire en décembre avec interdiction d'approcher ni de communiquer avec les plaignants, Yann Le Mercier a sérieusement ralenti son activité numérique, mais ne l'a pas complétement cessée. Il continue de tweeter sur l'affaire Ramadan à partir d’un nouveau compte voulu comme étant un compte parodique d'Henda Ayari, nommé "HondaAyaroshima".

Les différentes personnes ayant porté plainte pour dénoncer ce harcèlement par Yann Le Mercier ont le sentiment que ce dernier n'agit pas seul, qu'il est manipulé par des donneurs d'ordre. Pour cette raison certains de leurs avocats vont demander un supplément d'information ou déposer d'autres plaintes contre ces "commanditaires" qu'ils soupçonnent.