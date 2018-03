Justice : nouvelle plainte contre Tariq Ramadan

Jusqu'où ira l'affaire Tariq Ramadan.L'islamologue sulfureux est aujourd'hui ciblé par une troisième plainte pour viol et chantage. Une femme de 45 ans l'accuse de lui avoir imposé des rapports sexuels très violents entre 2013 et 2014. "Il fallait que je lui obéisse, il fallait que je fasse tout ce qu'il me demande pour lui demander pardon et l'appeler maître... On s'est vu une douzaine de fois", raconte-t-elle à nos confrères d'Europe 1.

"J'ai vraiment cru mourir"

La plaignante aurait été contactée via Facebook par l'islamologue. À l'époque, elle vient de se séparer et élève seule ses deux enfants. Séduite les premiers jours, elle dit ensuite avoir été prise dans un engrenage toxique, sous le coup de nombreuses menaces. Tariq Ramadan a déjà été mis en examen pour deux affaires de viols. Il ya 4 mois, l'une des plaignantes, Henda Ayari, nous racontait une rencontre à l'hôtel, qui a tourné au cauchemar. "Il m'a sauté dessus, je l'ai repoussé, mais il m'a forcé et m'a frappé. Ce soir-là j'ai vraiment cru mourir", précisait-elle à France 3 en octobre dernier. Jusqu'à présent, Tariq Ramadan a toujours réfuté toute agression.

Le JT

Les autres sujets du JT