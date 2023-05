Affaire Tariq Ramadan : l’islamologue devant la justice suisse pour viol

Ce lundi 15 mai, Tariq Ramadan comparaissait pour viol à Genève (Suisse), où il encourt 10 ans de prison. Il est mis en cause par quatre autres femmes en France pour des faits similaires.

Pour la première fois, lundi 15 mai, Tariq Ramadan comparait pour viol à Genève (Suisse). L’islamologue est accusé d’avoir violé et frappé une femme. Quinze ans après les faits, elle a accepté d’être confrontée à son violeur présumé. “On n'imagine pas ce que ça lui a coûté d’être ici et c'est un moment important pour elle et toutes celles qui se sont reconnues dans ce combat”, dit maître François Zimeray, avocat de la plaignante. Il conteste les faits et encourt une peine allant jusqu’à 10 ans en prison.

Quatre autres plaintes en France

Mais il n’en aura pas fini avec les ennuis judiciaires. En France, il est sous le coup de quatre plaintes pour viol entre 2017 et 2018. Les quatre jeunes femmes, Françaises et Américaines, l'accusent toutes de les avoir violées et frappées après leur avoir tendu un piège. En 2018, il est mis en examen pour viol et incarcéré pendant neuf mois. Aujourd’hui sous contrôle judiciaire, il n’a jamais cessé de nier ces accusations et serait victime, selon son avocat, de son image de séducteur. Le verdict est attendu le 24 mai prochain, à Paris, le parquet a demandé son renvoi devant la cour d’assises.