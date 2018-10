Affaire Tariq Ramadan : franceinfo dévoile des SMS échangés entre l'islamologue et l'une de ses accusatrices

Selon l'avocat de Tariq Ramadan, ces messages démontrent qu'il n'y a pas eu viol, mais l'accusation met en avant d'autres SMS qui prouveraient le contraire.

Franceinfo dévoile mardi 23 octobre des SMS échangés entre Tariq Ramadan et l'une des femmes qui l'accusent de viol, alors que l'islamologue a reconnu lundi pour la première fois, devant les juges d'instruction, avoir eu des relations sexuelles "consenties" avec ses deux accusatrices, Henda Ayari et Christelle*. Tariq Ramadan a changé de version après que l'existence de ces messages a été révélée.

"Viens chez moi je vais te faire oublier toutes les autres", "viens chez moi chéri, qu'on se fasse du bien, on en a besoin" ou encore "Je suis ta petite chienne rien qu'à toi", écrit cette femme qui a porté plainte contre l'islamologue pour viol, dans les SMS que franceinfo s'est procurés.

Pour l'avocat de Tariq Ramadan, ces messages démontrent que la thèse des viols ne tient pas.

L'avocat d'une autre plaignante met en avant d'autres SMS

Eric Morain, l'avocat de Christelle, une autre plaignante, maintient de son côté qu'il y a bien eu viol. Il met notamment en avant d'autres SMS échangés entre le théologien et sa cliente. Dans ces messages, Tariq Ramadan évoque le rendez-vous, donne l’accès à sa chambre d’hôtel, traite la jeune femme de "chienne" et évoque "sa violence", lui demandant si "elle a tout de même aimé ce qui s’est passé" avant de glisser un : "Tu n’as pas aimé... Je suis désolé." Le 18 septembre, face aux juges, Tariq Ramadan a affirmé ne jamais avoir envoyé ces messages.

Tariq Ramadan a été mis en examen et incarcéré le 2 février 2018 pour "viol" et "viol sur personne vulnérable", après les plaintes d'Henda Ayari et d'une autre femme, surnommée Christelle.

*Il s'agit d'un prénom d'emprunt.