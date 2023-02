Soupçons de corruption au permis de conduire : cinq personnes interpellées en Gironde dont un inspecteur et une directrice d’auto-école

Les enquêteurs ont saisi 296 000 euros correspondant à des versements effectués pour acheter des permis de conduire en Gironde. Les cinq personnes interpellées ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire.

Cinq personnes ont été interpellées mardi, dans le cadre d'une affaire de soupçons de corruption au permis de conduire, a appris vendredi 3 février franceinfo auprès de la police aux frontières, confirmant une information du journal Sud-Ouest. Parmi ces personnes un inspecteur et une directrice d'auto-école d'un quartier sensible de Bordeaux.

Ces personnes ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire, elles seront jugées plus tard. Les investigations ont permis de montrer que deux intermédiaires mettaient en contact des candidats au permis de conduire -essentiellement bulgares et turcs, dont certains en situation irrégulière- et la directrice de l'auto-école. Un membre de la famille de cette dernière est soupçonné d'avoir blanchi l’argent qu’elle recevait. Les candidats en question sont eux soupçonnés d'avoir acheté leur permis de conduire.

Au moins 108 permis achetés

A ce stade, l'enquête a permis de montrer que 108 personnes ont acheté leur permis de conduire grâce à cette combine, sûrement beaucoup plus, selon la police aux frontières. 296 000 euros ont été saisis, dont 40 000 euros en espèce et 256 000 euros sur les comptes bancaires qui correspondaient à des versements en liquide.

Les candidats achetaient leur permis pour un montant de 6 500 euros, la directrice de l'auto-école est soupçonnée d'avoir perçu 1 000 euros par permis acheté. L'intermédiaire percevait lui 5 000 euros, et l'inspecteur est lui soupçonné d'avoir perçu 500 euros par permis.