Seine-Saint-Denis : prison à perpétuité pour le commanditaire d'un incendie criminel d'un restaurant à Aubervilliers

Le commanditaire d'un incendie criminel d'un restaurant à Aubervilliers a été condamné vendredi 6 mars à la prison à perpétuité pour "assassinat", rapporte France Bleu Paris. Deux autres accusés ont été condamnés à 18 ans et à 16 ans de prison ferme, le quatrième a été relaxé par la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis.

Quelques jours avant l'incendie du restaurant roumain Transilvania, la patronne des lieux avait reproché au commanditaire d'être trop proche de ses serveuses et lui avait demandé de garder ses distances. Le 11 juin 2017, trois hommes cagoulés ont débarqué dans le restaurant et aspergé les lieux d'essence. Une dizaine de clients et d'employés se sont retrouvés piégés par les flammes, ils ont pu s'échapper grâce à un voisin qui a brisé la grille d'une porte. Le mari de la cuisinière et deux serveuses ont été brûlées. L'une d'elle est morte de ses blessures.

Au terme de trois semaines d'audience, l'avocat général a requis la perpétuité pour le commanditaire, âgé de 26 ans, ainsi que 20 ans de prison contre les deux jeunes hommes, accusés d'avoir répandu l'essence et mis le feu. Ces derniers étaient âgés de 16 et 17 ans au moment des faits. Le quatrième jeune homme, accusé d'avoir déposé les incendiaires sur place en voiture, a été acquitté, faute de preuve.