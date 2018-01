Rouen : une mère de famille en garde à vue pour avoir tenté de noyer son bébé dans un seau d'eau

Un bébé de de six mois est dans un état grave après que sa mère a tenté de le noyer dans un seau d'eau vendredi à Mont-Saint-Aignan, a rapporté France Bleu Normandie. Une voiture de police. (AFP)

Une mère de famille de 40 ans a été placée en garde à vue à Rouen (Seine-Maritime) après avoir tenté de noyer son bébé de six mois dans un seau d'eau vendredi 12 janvier en fin de matinée à Mont-Saint-Aignan, a rapporté France Bleu Normandie. La femme a interrompu son geste in extremis et a appelé les secours. L'enfant est depuis dans un état grave au CHU de Rouen.

La police a ensuite été prévenue par le Samu de cette tentative d'infanticide alors que le père du bébé était au travail au moment du drame.

Le bébé ne respirait plus à l'arrivée des secours

D'après les premiers éléments de l'enquête, la petite fille ne respirait plus à l'arrivée de l'équipe du Samu. Les médecins sont parvenus à la réanimer et l'ont transportée au CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé.

Placée en garde à vue au commissariat de Rouen, la mère doit être entendue. Elle va également faire l'objet d'une étude de personnalité et d'une expertise psychiatrique. Les services de police ne lui connaissent pas d'antécédent.