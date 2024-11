Reportage "On se sent tous en danger" : l'inquiétude des collègues et amis de Victor Dupont, jeune doctorant français incarcéré en Tunisie

Les négociations se poursuivent pour libérer Victor Dupont, deux semaines après son arrestation en Tunisie. Ce doctorant français, âgé de 27 ans, rattaché à l'université d'Aix-Marseille, est détenu depuis le 19 octobre. Il était sur place pour des recherches dans le cadre de sa thèse sur la trajectoire socioprofessionnelle de Tunisiens après le premier Printemps arabe. Le ministère français des Affaires étrangères assure suivre la situation de très près. La famille et un avocat sont sur place mais ses collègues et amis s'inquiètent de plus en plus.

Les yeux fatigués, rivés sur son téléphone, Marie lit et relit la conversation de groupe en attendant les dernières nouvelles de Victor : "Des espèces de messages très courts qui nous sont envoyés par les collègues sur place. Ce dont il a besoin en prison, comment il tient le coup... Là, les larmes montent. Ce sont des moments où on réalise qu'il est derrière les barreaux."

"Quand il est parti, il n'y avait pas de crainte"

Victor, son jumeau de la recherche universitaire, comme elle l'appelle, son ami, son collègue, interpellé par 18 policiers en Tunisie. Il y était pour sa thèse, il est incarcéré depuis deux semaines : "Quand il est parti, il n'y avait pas de crainte. Ce que vit Victor, c'est le pire scénario. Si on délire un peu, après avoir regardé Le Bureau des Légendes, on se dit : 'Ah il pourrait nous arriver ça sur le terrain.' C'est absurde de penser que ça peut réellement arriver et en fait c'est en train de se produire."

"Les terrains de recherche ont tous été suspendus en Tunisie et cette situation génère beaucoup, beaucoup d'inquiétude." Aurianne, amie de Victor Dupont à franceinfo

"Ça fait peur, poursuit Marie. Ça fait terriblement peur. On se sent tous en danger et on a tous conscience qu'on peut être Victor." Avec une dizaine d'autres proches, les deux femmes ont créé un comité de soutien qui appelle à la libération immédiate de Victor. L'homme a été arrêté avec une amie à lui, venue lui rendre visite. Elle est incarcérée dans une prison réservée aux femmes. Le comité de soutien appelle également à sa libération.