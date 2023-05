Rennes : un adolescent de 14 ans maintenu reclus chez sa mère depuis sa naissance, la femme sera jugée en octobre prochain

À 14 ans, l'adolescent ne pesait que 27 kilos. Après un malaise, sa mère l'avait emmené aux urgences. Le jeune garçon a immédiatement été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.

La mère d'un adolescent de quatorze ans maintenu reclus depuis sa naissance au domicile familial de Rennes sera jugée le 5 octobre prochain, annonce jeudi 18 mai, le parquet de Rennes à France Bleu Armorique, confirmant une information de Ouest-France.

En juillet 2022, cette femme s'était présentée aux urgences de l'hôpital pédiatrique de l'hôpital sud de Rennes après le malaise de son fils, un adolescent de quatorze ans ne pesant que 27 kilos, la moitié du poids moyen d'un jeune de son âge. Selon le parquet, l'adolescent avait alors reçu rapidement les soins nécessaires liés à un état de santé alarmant. "Une ordonnance de placement provisoire de l’enfant, auprès de l'aide sociale à l'enfance, a été prise par le parquet au début du mois de juillet 2022".

La mère avait alors été placée en garde à vue ce mois de juillet 2022 et une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet. Dix mois plus tard, en ce début de semaine, la femme a de nouveau été placée en garde à vue et sous contrôle judiciaire, avant son procès en octobre prochain. Elle encourt une peine de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.