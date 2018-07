Tempête Xynthia : l'Etat va indemniser des victimes à hauteur de 1,86 million d'euros

Cette violente tempête avait fait 47 morts sur le littoral français, dont 29 dans la seule station balnéaire vendéenne de La Faute-sur-Mer.

L'Etat, condamné par la justice administrative à indemniser des victimes de la tempête Xynthia en 2010, va verser "dans les plus brefs délais" un montant total de 1,86 million d'euros en réparation des préjudices subis, a annoncé lundi 9 juillet la préfecture de la Vendée. Ce montant correspond à l'ensemble des sommes arrêtées par le tribunal administratif de Nantes, dans trente jugements au total rendus pour quatre d'entre eux en février et pour vingt-six le 6 juillet.

La juridiction avait été saisie de recours indemnitaires, émanant de victimes de la tempête Xynthia ou de leurs proches, pour faire reconnaître notamment un préjudice d'angoisse de mort. Cette violente tempête avait fait 47 morts sur le littoral français, dont 29 dans la seule station balnéaire vendéenne de La Faute-sur-Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010.

Dans ses décisions, le tribunal administratif a estimé que "des fautes ont été commises" et a fixé la part des responsabilités à hauteur de 50% pour la commune de La Faute-sur-Mer, de 35% pour l'Etat et de 15% pour l'association chargée de l'entretien et du renforcement de la digue, située près des habitations, submergée lors de la tempête. L'État avait déjà accepté en avril de prendre en charge la totalité de quelque 180 000 euros, après la condamnation solidaire à indemniser les quatre premières familles de victimes.