Procès des attentats de janvier 2015 : Peter Cherif, suspecté d'être le commanditaire de l'attaque contre "Charlie Hebdo", va être auditionné

Après des semaines d’émotion, Peter Cherif, suspecté d'être le commanditaire de l'attaque contre Charlie Hebdo, va être auditionné, jeudi 24 septembre. La cour d’assise va en effet se pencher sur les grands absents de ce procès, les auteurs des attentats, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly. C’est dans ce cadre que sera interrogé Peter Cherif, un témoin clef, vétéran du djihad islamique. Il avait créé à Paris la fameuse filière des Buttes-Chaumont. C’est lui, en 2003, qui avait recruté et endoctriné les frères Kouachi.

Interpellé en 2018

Recherché, il avait fui à l’étranger, mais pour les enquêteurs il était toujours resté en contact avec les frères Kouachi, jusqu’aux attentats de 2015. Les services de renseignement ont acquis la certitude qu’il était l’intermédiaire entre les terroristes et les donneurs d’ordre, les cadres du groupe État islamique. Peter Cherif a été interpellé en 2018 à Djibouti, il a été jugé et incarcéré en France. Et c’est depuis sa prison qu’il va témoigner, explique la journaliste de France Télévisions Nathalie Perez, en direct du palais de justice de Paris.

