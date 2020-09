DIRECT. Procès des attentats de janvier : les parties civiles de "Charlie Hebdo" attendues à la barre

Ce qu'il faut savoir

Après les images de la "barbarie", "l'émotion" à la barre. Au lendemain de la diffusion de photos et vidéos de la tuerie de Charlie Hebdo, la cour d'assises spéciales va entendre des rescapés et les témoins de l'attentat commis par les frères Kouachi mardi 8 et mercredi 9 septembre, aux cinquième et sixième jours du procès des attentats de janvier 2015. L'audience commencera par aborder la recherche des locaux du journal satirique par les terroristes, l'assassinat de Frédéric Boisseau dans sa loge puis la tuerie commise au sein de la rédaction, avec l'audition des survivants Corinne Rey, dit Coco, Sigolène Vinson et Laurent Léger notamment. Suivez notre direct.

Les images terrifiantes de la tuerie de Charlie Hebdo projetées à l'audience. Lundi, la cour a commencé à aborder le faits et a projeté et diffusé des images de la scène de crime à l'intérieur du journal et des films de vidéosurveillance où l'on voit les frères Kouachi pénétrer dans les locaux, tirer sur les premières personnes à l'entrée puis assassiner le policier Ahmed Merabet une fois sortis des lieux. "Il va falloir mettre de l'humanité dans ce procès car ce qu'on vient de voir c'est inhumain. On a vu des machines de guerre", a résumé Me Caty Richard, avocate de partie civile, lors d'une suspension d'audience.

Un enquêteur de la Brigade criminelle retrace les trois jours de traque. Le responsable de l'enquête au sein de la section antiterroriste de la Bridage criminelle est revenu dans la matinée sur les trois jours d'attentats et la traque des frères Kouachi et d'Amédy Coulibaly. Il a ensuite commenté les terribles images diffusés sur les écrans des salles d'audience.

Le masque obligatoire pendant les prises de parole. Après avoir essuyé dès mercredi les critiques des avocats sur le port obligatoire du masque pendant l'audience, le président de la cour d'assises spéciales a annoncé lundi que le masque sanitaire était bien obligatoire à l'audience, "y compris pendant les prises de parole". "Vous allez juger des hommes dont vous ne voyez pas le visage. Les règles sanitaires sont contraires aux droits de la défense", s'était ému mercredi l'avocate Beryl Brown, qui défend le Belge Michel Catino.