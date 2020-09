DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : suivez le témoignage du joggeur blessé par balles le soir de l'attaque à "Charlie"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PROCES_ATTENTATS

Toulouse, Montpellier, Rennes, Lille, Lyon, Strasbourg ou encore Nantes... Partout sur le territoire, les universités et les grandes écoles sont confrontées à la multiplication des cas de coronavirus alors que la rentrée étudiante débute à peine. On dresse la situation.



La décision du groupe japonais de pneumatiques Bridgestone de fermer son usine de Béthune (Pas-de-Calais) est "révoltante", a affirmé le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, assurant que le gouvernement allait se "battre" pour trouver une solution.



"Pour un autre avenir" : la CGT, Solidaires et la FSU ouvrent la rentrée syndicale aujourd'hui avec un appel à grèves et à manifestations partout en France, contre les suppressions d'emploi et pour des hausses de salaires, en cette période de crise.



Lors de leur cavale, en janvier 2015, les frères Kouachi se sont retranchés dans une imprimerie de Seine-et-Marne. La cour d'assises spéciale a entendu hier les récits poignants et terrifiants du patron de l'entreprise et de son employé, caché sous un lavabo pendant près de huit heures. Notre journaliste Catherine Fournier revient sur cette journée d'audience.

: Les faits concernant l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge seront abordés demain. Aujourd'hui, la cour d'assises spéciale de Paris se penche sur la mystérieuse tentative d'assassinat dont un joggeur a fait l'objet près de la capitale le soir de l'attaque à Charlie Hebdo. Est-ce Amedy Coulibaly qui lui a tiré dessus pour tester son arsenal ? L'enquête n'a pas pu le déterminer. Le joggeur doit témoigner à la barre. En attendant, vous pouvez relire le compte rendu de l'audience d'hier écrit par Catherine Fournier.

: Avant son départ pour Paris, Kelly Babo et Marc Balssa de Martinique La 1ère ont rencontré Marie-Louisa Jean-Philippe, chez elle, en Martinique. Chez elle, tout vient rappeler le souvenir de sa fille : des photos, des vêtements, des objets personnels et même son képi qu'elle portait lorsqu'elle a été assassinée.











: "Faire avec". Faire aussi avec deux cancers contre lesquels elle se bat. Des problèmes de santé qui se sont aggravés depuis le décès de Clarissa. Au départ, elle ne voulait pas venir au procès des attentats de janvier 2015. Mais son avocat l'a finalement convaincue. Elle prendra le temps de rester jusqu'au verdict mi-novembre.

: Le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, est abattue en pleine rue à Montrouge par Amedy Coulibaly. Marie-Louisa, sa mère, est fatiguée, usée par la souffrance, par le manque et le vide. Mais c'est une mère combattante qui a fait 7 000 km depuis son île de Martinique pour assister au procès des attentats de janvier 2015. "C'est une angoisse et j'ai peur. Il faut tenir pour elle. Je tiens mais ce n'est pas facile. On fait avec", a-t-elle confié à franceinfo.









La Ligue de football professionnel a annoncé deux matchs ferme de suspension pour Neymar après les incidents survenus lors de la rencontre PSG-OM. La LFP a également annoncé l'ouverture d'une enquête après les propos racistes dont le Brésilien aurait été victime.