DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : plusieurs enquêteurs sont attendus à la barre

"Il n'est plus crédible du tout en qualité de garde des Sceaux. (...) Ça n'est plus notre interlocuteur."

Hier, les deux plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire, Chantal Arens et François Molins, signaient une tribune dans le journal Le Monde. Ils y accusaient notamment Éric Dupond-Moretti, de conflit d'intérêts dans l'affaire dite "des écoutes". "Il est à la fois juge et partie dans une affaire des plus importantes", accuse aujourd'hui sur franceinfo Sarah Massoud, appelant le président de la République à jouer son rôle de "garant de l’indépendance de la justice".