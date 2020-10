DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : le principal accusé, Ali Riza Polat, interrogé par la cour d'assises spéciale

"On n'a plus le choix. Il faudrait reconfiner pour remettre les pendules à l'heure, arrêter la saturation du système hospitalier. Plus on attend tard pour prendre les bonnes décisions, moins elles seront efficaces rapidement".

#COVID_19 Invité de franceinfo ce matin, Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, juge inévitable une forme de reconfinement face à la deuxième vague de l'épidémie, si les mesures de couvre-feu s'avèrent inefficaces.