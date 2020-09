DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : l'audition des proches des victimes de "Charlie Hebdo" se poursuit

Ce qu'il faut savoir

Ils viennent témoigner pour faire revivre les disparus et "l'esprit Charlie". Des proches des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo sont entendus par la cour d'assises spéciales de Paris, aux septième et huitième jours du procès des attentats de janvier 2015. Après les veuves de Cabu et du journaliste Michel Renaud, la mère et des amies de Stéphane Charbonnier et la fille de Philippe Honoré jeudi, Maryse Wolinski et des proches de Bernard Maris doivent être entendus vendredi 11 septembre. Le journaliste et écrivain Jean-François Kahn est aussi attendu à la barre.

Un hommage à des dessinateurs épris de liberté. Les proches des dessinateurs Cabu, Charb et Honoré, assassinés dans l'attaque contre Charlie Hebdo, ont esquissé les portraits de journalistes "engagés" et "épris de liberté". La veille, les rescapés de la tuerie Riss et Fabrice Nicolino ont eux-mêmes appelé à défendre cette liberté et ce journal, toujours menacé cinq ans après.

Les cicatrices des survivants. Mardi et mercredi, les blessés psychiques et physiques de l'attentat sont venus raconter leurs souffrances. Qu'il s'agisse des victimes plus éloignées du journal où de ceux qui se sont retrouvées au cœur de l'attaque, comme Coco, Sigolène Vinson, Simon Fieschi ou Laurent Léger, ils sont marqués à vie.

L'assassinat d'Ahmed Merabet examiné lundi. La cour d'assises spéciales se penchera lundi sur l'assassinat du policier Ahmed Merabet, abattu par les frères Kouachi sur le boulevard Richard Lenoir, alors que les deux terroristes fuyaient la rédaction de Charlie Hebdo. La cavale de Chérif et Saïd Kouachi en dehors de Paris sera abordée mardi.