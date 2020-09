DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : l'audience reprend avec l'audition d'enquêteurs de la section antiterroriste

Ce qu'il faut savoir

Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit lundi 28 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'audience reprend trois jours après l'attaque qui a fait deux blessés à Paris et qui a suscité une vive stupeur dans les travées du tribunal judiciaire de Paris, vendredi. Quatorze suspects, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique à Chérif et Saïd Kouachi et Amedy Coulibaly, sont jugés. Onze sont présents, dont un comparaît libre.

Des enquêteurs de la section antiterroriste auditionnés. Après avoir entendu un enquêteur de la DGSI vendredi, la cour doit auditionner des agents de la section antiterroriste sur la téléphonie des assaillants, sur la garde à vue de deux accusés pour l'achat de matériel et sur le départ d'Hayat Boumedienne, épouse d'Amedy Coulibaly, en Syrie.

Les veuves des frères Kouachi disent n'avoir rien vu. Vendredi, Izzana H. et Soumia B. ont affirmé n'avoir "rien décelé" d'anormal dans le comportement de leurs époux dans les jours et semaines ayant précédé l'attentat. "J'ai beau refaire le film, je ne comprends pas", a affirmé Izzana H. "Il n'a pas changé dans son comportement", a ajouté Soumia B.

Un membre des renseignements évoque des "regrets". Un membre du renseignement français s'est défendu de toute "faille" dans la surveillance ou l'absence de suivi des auteurs des attentats de janvier 2015. A l'époque "on ne détectait pas une volonté de passer à l'acte", malgré "un travail très approfondi", a-t-il déclaré devant la cour vendredi.