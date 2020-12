Attentats de janvier 2015 : de 4 à 30 ans de prison

Mercredi 16 décembre, c’est la fin du procès-fleuve des attentats de janvier 2015. De lourdes condamnations ont été prononcées à l’encontre de plusieurs des 14 accusés. Ali Riza Polat, celui qui avait fourni les armes du massacre, a écopé de 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, pour complicité de crime terroriste. Il a fait appel de cette décision. "C’était destiné à faire de la communication, nous avons subi une épreuve épouvantable, et en premier lieu les gens qui étaient dans le box, traités comme des bêtes de foire. Je suis triste pour la justice française", dénonce son avocate Me Coutant-Peyre. Hayat Boumeddiene, la femme du tueur de l’Hyper Cacher, Amédy Coulibaly, a également été condamnée à la même peine. Elle est toujours en fuite.

Aucun acquittement

La cour a été plus clémente pour six accusés, pour lesquels elle a écarté la qualification terroriste. Leurs peines varient entre 4 et 10 ans de prison. Il n’y a pas eu d’acquittement, ce qui réjouit les avocats des parties civiles. Mais de ce procès, plus que les accusés, on retiendra les témoignages poignants des victimes, encore marqués cinq ans après. Il aura fallu trois mois pour juger les responsabilités de chacun, lever les zones d’ombre sur toute une filière. Mercredi soir, beaucoup saluent un procès pour l’histoire intégralement filmé venant refermer la page judiciaire de ces trois jours de janvier 2015, qui avaient fait 17 victimes.

