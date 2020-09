Attentats de janvier 2015 : les rescapés de l’Hyper Cacher racontent

Eric Pelletier, journaliste pour France est en direct du Tribunal de Paris. "Un récit glaçant et des images terribles qui nous replongent dans cet après-midi du 9 janvier 2015. À 13h05, Amedy Coulibaly entre dans l’Hyper Casher, une caméra GoPro fixée sur son torse à des fins de propagande". À 14h30 le terroriste tente d’envoyer cette vidéo sur les réseaux sociaux, en vain, explique le journaliste.



"On va nous tuer pour rien, alors qu’on a rien fait "

Pour les rescapés, l’emprunte de l’attentat est indélébile. Noémie avait 27 ans en 2015, de confession juive elle avait l’habitude de se rendre dans cet Hyper Cacher, "rapidement on se rend compte qu’il n’y a rien, pas de porte, rien pour sortir et il y a deux chambres froides devant nous. On se dispatche dans ces chambres froides". Alain Couanon, fait partie des 17 otages : "On va nous tuer, pour rien. Alors qu’on a rien fait et je trouve que c’est ce qu’il y a de pire".

