DIRECT. Suivez le procès de Georges Tron, accusé de viols et agressions sexuelles

Ce qu'il faut savoir

Dix mois après le report inattendu de son procès, Georges Tron, maire de Draveil (Essonne) et ex-secrétaire d'Etat, revient, à partir de mardi 23 octobre, devant les assises de Seine-Saint-Denis, aux côtés de son ancienne adjointe à la Culture, Brigitte Gruel. Tous les deux sont accusés de viols et agressions sexuelles par deux anciennes employées municipales, Virginie Ettel et Eva Loubrieu, qui disent avoir été incapables de s'opposer, tétanisées face à leurs employeurs. Le procès doit durer quatre semaines et cinquante-cinq témoins ainsi que huit experts devraient être entendus.

Faux départ en décembre 2017. Il y a près d'un an, l'affaire devait être jugée pendant neuf jours par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Elle avait été renvoyée au soir du quatrième : d'incident en incident, les débats avaient pris du retard et le président de la cour avait fini par reporter le procès après avoir été désavoué par la défense de Georges Tron.

"Pas des histoires de pieds." Au moment de sa révélation, en 2011, l'affaire a mis en lumière la passion de Georges Tron pour la réflexologie plantaire. Mais Virginie Ettel et Eva Loubrieu dénoncent bien plus que des massages de pied impromptus et accusent le maire et son adjointe d'attouchements et de pénétrations digitales. "Ce ne sont pas des histoires de pieds. Tout a été amenuisé", estime Eva Loubrieu. Avant le procès, elle a raconté à franceinfo son "calvaire" et sa "descente aux enfers".

Un "complot", pour Georges Tron. Les deux accusés nient en bloc les accusations dont ils font l'objet. Georges Tron s'estime ainsi victime d'un "complot" de ses adversaires d'extrême droite. Après la révélation de cette affaire, l'élu avait démissionné de ses fonctions de secrétaire d'Etat à la Fonction publique, mais pas de la mairie de Draveil à la tête de laquelle il a été réélu en 2014.