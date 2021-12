Définitivement condamné pour viol, Georges Tron va saisir la Cour européenne des droits de l'homme

L'ex-secrétaire d'État a été reconnu coupable en appel d'avoir imposé des attouchements et pénétrations digitales à une employée municipale.

Il maintient son innocence. Définitivement condamné en droit français pour viol et agressions sexuelles sur une collaboratrice, l'ex-secrétaire d'État Georges Tron a annoncé vendredi 10 décembre son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) contre la procédure qu'il considère "si singulière" à son encontre.

"Je réaffirme ici aujourd'hui (...) que je suis innocent des accusations portées contre moi", déclare Georges Tron dans un communiqué transmis depuis la mairie de Draveil (Essonne), qu'il a dirigée depuis 1995 jusqu'en mai.

Incarcéré à la prison de la Santé

Le rejet du pourvoi en cassation de l'édile de 64 ans a rendu définitive la peine de cinq ans de prison dont deux avec sursis à laquelle la cour d'assises de Paris l'a condamné en appel en février. Depuis le verdict, l'ex-élu LR est incarcéré à la prison de la Santé à Paris.

George Tron et son ex-adjointe à la Culture à Draveil, Brigitte Gruel, ont été reconnus coupables en appel d'avoir imposé des attouchements et pénétrations digitales en novembre 2009 et janvier 2010 à une employée municipale sous couvert de séances de réflexologie plantaire.