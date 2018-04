Peine de mort : le nombre d'exécutions dans le monde continue de baisser, selon Amnesty International

Au total, 993 exécutions ont été enregistrées dans 23 pays en 2017, soit un recul de 4% par rapport à 2016. Mais ces chiffres ne prennent pas en compte la Chine, pays qui exécute le plus mais qui garde ses statistiques indisponibles.

La peine de mort continue de reculer dans le monde, selon le rapport annuel (PDF) d'Amnesty International publié jeudi 12 avril. Au total, 993 exécutions ont été enregistrées dans 23 pays en 2017, soit un recul de 4% par rapport à 2016, et de 39% par rapport à 2015, une année record avec 1 634 exécutions. Ces statistiques ne prennent pas en compte les milliers d'exécutions qui ont eu lieu en Chine, où les chiffres sont classés secret d'Etat.

La Chine exceptée, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak et le Pakistan représentent à eux quatre 84% des exécutions signalées dans le monde. Amnesty constate toutefois une diminution de 31% au Pakistan et de 11% en Iran, ainsi qu'une baisse remarquable des mises à mort notamment en Biélorussie, où les exécutions ont été réduites de moitié en un an. Parmi les améliorations, l'Egypte se démarque par un déclin de 20%.

Une évolution positive en Afrique subsaharienne

Autre amélioration notable : la Guinée est devenue le 20e pays d'Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort. La Gambie a par ailleurs signé un traité international l'obligeant à ne pas mener d'exécutions et à progresser vers l'abolition de la peine de mort. "L'évolution perçue en Afrique subsaharienne renforce l'espoir d'une suppression définitive des sanctions cruelles, inhumaines et dégradantes", a affirmé Salil Shetty, secrétaire général d'Amnesty International. La Mongolie a elle aussi aboli la peine de mort l'année dernière.

Fin 2017, 106 pays sur 195 avaient aboli la peine de mort dans leur législation pour tous les crimes et 142 étaient abolitionnistes en droit ou en pratique.

Néanmoins, le nombre de condamnations à mort a légèrement augmenté aux Etats-Unis : il était de 41 en 2017, contre 32 en 2016, le chiffre le plus bas enregistré dans le pays depuis 1973. Pour la seconde année consécutive, cependant, les Etats-Unis ne figurent pas dans la liste des cinq pays qui exécutent le plus, occupant la 8e place du classement mondial.