Pédophilie : un professeur expatrié mis en examen

Jean-Christophe Quenot, 51 ans, professeur de français à Singapour a été interpellé en février en Thaïlande, en flagrant délit, alors qu'il se trouve dans sa chambre d'hôtel avec un enfant. Les policiers découvrent également un ordinateur avec des contenus pédopornographiques, une caméra et des préservatifs. Tout son matériel est saisi et l'affaire est médiatisée en Thaïlande. L'homme, qui aurait fait des victimes dans plusieurs pays asiatiques, est immédiatement placé en détention. Pourtant, après quelques jours, pour une raison inconnue, il est libéré et récupère même son passeport.

De nouveau arrêté en France

Il quitte Bangkok (Thaïlande) et retourne en France, où il est de nouveau interpellé le 30 mars à Bensançon (Doubs). En garde à vue, Jean-Christophe Quenot aurait reconnu la quasi-totalité des faits. Il est mis en examen pour "viol", "agression sur mineur" et "détention d'images pédopornographiques".

