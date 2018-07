Paris : le policier soupçonné d'avoir frappé un prévenu dans l'enceinte du tribunal est en garde à vue

Le policier mis en cause est entendu depuis mardi soir.

Le policier, soupçonné d'avoir frappé un prévenu dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Paris lundi, a été placé en garde à vue mardi 24 juillet au soir, a appris franceinfo de source judiciaire. Le prévenu, qui était jugé en comparution immédiate, a porté plainte et une enquête a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN, la police des polices.

Deux enquêtes distinctes ouvertes

Le policier mis en cause, accuse lui aussi le prévenu de l'avoir frappé. Il a également porté plainte et une autre enquête a été ouverte, cette fois pour "violence volontaire et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Lundi, la Conférence du barreau de Paris avait dénoncé, sur son compte Twitter, "des actes de violences policières inadmissibles", publiant une photo du prévenu, le visage tuméfié. "La Conférence constate, ce jour, des actes de violences policières inadmissibles, commises au dépôt dans l’enceinte du tribunal, sur un prévenu jugé en comparution immédiate. Cette situation est intolérable. La Conférence et le Bâtonnier ont saisi le président du TGI et le procureur", indiquait le message posté sur les réseaux sociaux.

Sur franceinfo mercredi, le syndicat Alliance Police nationale en Île-de-France indiquait qu'il s'agissait "d'une situation caractérisée de rébellion".