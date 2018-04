Paris : la justice se dote d'un palais de verre

Plus moderne, plus clair, plus transparent. Le nouveau palais de justice de Paris est la plus grande cité judiciaire d'Europe avec 38 étages, 90 salles d'audience. Elle prévoit d'accueillir 9 000 personnes par jour. "La justice doit aller vers le public, être démocratique, être la plus transparente possible, le plus accessible possible. C'est difficile de traduire ce genre de notions, mais je pense que l'architecte peut faire quelque chose", affirme Renzo Piano, l'architecte du bâtiment.

1 000 ans de bons et loyaux services

Dans l'ancien palais de justice, sur l'île de la Cité, plus de 1 000 ans de justice ont été rendus entre ses murs. Il ne sera pas totalement désinvesti. Les procès d'assises s'y tiendront toujours. Mais la course dans les escaliers, les couloirs obscurs, c'est terminé. Mi-avril, avocats, greffiers et magistrats ont mis le cap vers le quartier parisien des Batignolles.