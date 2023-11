Mort du jeune Fayed à Nîmes : neuf suspects interpellés

Durée de la vidéo : 1 min

Le 21 août dernier, à Nîmes, le jeune Fayed était abattu par un tir de kalachnikov, alors qu’il se trouvait dans une voiture avec son oncle. Trois mois plus tard, le parquet de Marseille indique que neuf personnes ont été interpellées dans cette affaire.

Trois mois après l’assassinat du petit Fayed, 10 ans, l’enquête a permis d’interpeller neuf personnes à Marseille (Bouches-du-Rhône), Nîmes (Gard) et Paris. Les suspects ont entre 17 et 30 ans. Tous sont incarcérés, à l’exception du mineur, et connus dans des affaires de trafic de stupéfiants. C’est notamment grâce à leurs ADN, retrouvés sur les douilles de kalachnikov, qu’ils ont pu être confondus. "Cette enquête s’appuie sur des éléments incontestables, tirés de la balistique et des analyses ADN", explique Nicolas Bessone, le procureur de la République de Marseille, samedi 18 novembre.

Retour sur les faits

Le 21 août dernier, à la cité Pissevin à Nîmes, un habitant filme depuis sa fenêtre. Des hommes en noir, cagoulés, tirent des rafales de kalachnikov. Un peu plus loin, stationnés dans une voiture, se trouvent le petit Fayed et son oncle. Ce dernier est blessé par balle. Le petit garçon tué sur le coup. Selon les enquêteurs, les tireurs auraient confondu leur voiture avec celle d’un dealer. Ils sont les victimes collatérales d’une guerre des gangs qui aura coûté la vie à un enfant de dix ans. Le drame avait suscité une vive émotion dans ce quartier rongé par les trafics de drogue et la violence. Depuis fin août, une soixantaine de CRS est déployée dans le quartier.