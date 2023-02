Mort de Sihem Belouahmia : le profil troublant de son meurtrier présumé

Principal suspect de la disparition et du meurtre de la jeune Sihem Belouahmia, Mahfoud H. est bien connu de la justice. Il a notamment été condamné à 13 reprises pour vols et infractions routières.

Mahfoud H., meurtrier présumé de Sihem Belouahmia, est une relation de la famille de la lycéenne décédée. La justice, qui doit évaluer son passé, le connaît bien : l’homme de 39 ans a été condamné à 13 reprises au moins pour vols et infractions routières. Il est aussi connu pour braquage. En 2012, il écope de 12 ans de réclusion criminelle qu’il purge dans plusieurs prisons de la région. Il sort de détention en semi-liberté en 2020.

Un passé de braqueur

"Il faisait des braquages depuis tout jeune, quand on le croisait on devait faire profil bas", souffle un témoin anonyme. Celui qui a avoué le meurtre de Sihem devait comparaître pour braquage le 1er février, pour des faits datant de plus de 11 ans. Le fils de la victime ne décolère pas devant la lenteur du processus. Pour la magistrate Béatrice Brugère, cette affaire révèle surtout les difficultés de la justice : "Aujourd’hui, il y a des délais de 4 ans entre l’instruction et la possibilité d’être jugé".