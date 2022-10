Mort d'un enfant de 7 ans dans le Var : la garde à vue de la mère a été prolongée

Les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps du petit garçon de 7 ans mort dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre à La Seyne-sur-Mer, confirment la piste criminelle, indique vendredi 14 octobre France Bleu Provence. L'enfant a succombé après avoir reçu plusieurs coups. La garde à vue de sa mère a été prolongée dans la matinée.

À l'issue de cette garde à vue, cette femme âgée de 30 ans doit être présentée à un magistrat instructeur en vue de son éventuelle mise en examen et une information judiciaire doit être ouverte pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans", "non dénonciation de crime" et "abstention de porter secours". Le parquet de Toulon va demander son placement en détention provisoire. Il insiste néanmoins sur "la prudence à tenir dans l'imputabilité des faits".

Les circonstances de sa mort restent encore floues

Car rien n'est encore très clair dans ce dossier. Si le drame s'est bien noué dans l'appartement familial, il ne s'est pas forcément seulement déroulé en présence de la mère. Des traces anciennes de coups ont notamment été relevées sur le corps de l'enfant. La police judiciaire de Toulon a donc pris le relais sur l'enquête, assistée de la sûreté départementale du Var.

C'est la mère qui avait appelé les secours, évoquant une agression de son fils à la sortie de l'école. Une version rapidement écartée par les enquêteurs, comme la thèse accidentelle. La jeune femme, actuellement enceinte, est par ailleurs décrite par une source proche du dossier comme "ayant quelques difficultés sociales" mais qui n'était pas, jusqu'alors, connue des services de police.