Millas : deux familles de victimes se constituent partie civile

Plus de dix jours après la catastrophe de Millas, les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à déterminer avec certitude les circonstances et la cause de l’accident. Plusieurs familles es victimes ont dé&cidé de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier. "Les clients veulent que rien ne leur soit caché pour réellement déterminer qui est responsable, explique Me Jeahanne Collard. À l’heure actuelle les rumeurs circulent. Ceux que je représente n’ont pas de réelles informations sur ce qu’il s’est passé."

Sentiment d'abandon

À partir de mardi 26 décembre un dispositif d’accueil des familles des victimes sera mis en place à la mairie de Saint-Féliu-d’Avall (Pyrénées-Orientales). Certaines de ces familles ont fait part de leur sentiment d’abandon, pointant les carences de la cellule psychologique.