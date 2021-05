Mort de Michel Fourniret : l'ogre des Ardennes emporte avec lui ses secrets

L'homme à l'effroyable parcours criminel, Michel Fourniret, est mort lundi 10 mai, à 79 ans, dans l'unité sécurisée d'un hôpital parisien. Il souffrait d'insuffisances respiratoires. L'ogre des Ardennes vivait derrière les barreaux depuis près de vingt ans : il a été condamné à perpétuité pour les meurtres de huit jeunes femmes. Il en a avoué récemment trois de plus, dont celui d'Estelle Mouzin. La semaine dernière encore, des fouilles avaient lieu pour retrouver son corps.

Des secrets gardés par Monique Olivier

Son ex-femme, Monique Olivier, a guidé les enquêteurs dans la recherche du corps et pourrait continuer de faire avancer l'enquête. "Les meurtres commis par le couple ont toujours été à quatre mains", selon l'avocat de la famille Mouzin, Me Didier Seban. Le père d'Estelle Mouzin reste persuadé de découvrir un jour la vérité. Le tueur en série était mis en examen pour quatre meurtres, dont ceux de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish. Le seul espoir pour les familles, désormais, est d'obtenir un procès afin de se retrouver face à Monique Olivier.