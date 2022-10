Meurtre de Lola : la principale suspecte a été mise en examen

L. Feuerstein, C. Rigeade, N. Perez M. Baron, V. Lucas, O. Pergament

À ce stade de l’enquête, lundi 17 octobre, la principale suspecte du meurtre de Lola serait la seule responsable estime la justice. Sur une vidéosurveillance, l’adolescente de 12 ans est derrière elle. C’est la dernière image sur laquelle on la voit. Il est alors 15h15, vendredi 14 octobre. La principale suspecte est une femme de 24 ans, née à Alger (Algérie). Elle est sans domicile fixe et n’avait pas d’antécédents judiciaires. Elle vient d’être mise en examen pour meurtre, viol et torture.

Les détails de la mort de l’adolescente dévoilés

Dans un communiqué, le parquet de Paris a donné plus de détails sur la mort de l’adolescente et les déclarations de l’accusée : "Elle aurait entraîné la victime jusqu’à l’appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l’enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d’autres violences ayant entraîné la mort", précise-t-il. Pour l’avocat de la jeune femme, des expertises psychiatriques doivent avoir lieu. La suspecte va être placée en détention.