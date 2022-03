Marseille : le procès des "dentistes-bouchers" s'ouvre lundi 28 février

Dix ans de souffrance, des abcès à répétition et une dentition abîmée par l’intervention ratée d’un praticien : aujourd’hui comme le reste de sa famille, Aklim Belaïd a encore de lourdes séquelles. "Je suis désespéré, parce que je n’ai pas les moyens de refaire mes dents. Je ne peux pas. Je ne rigole plus comme avant, je ne suis plus comme avant, je me trouve très nerveux", déplore-t-il. Le responsable présumé est Lionel Guedj, surnommé le "dentiste boucher", soupçonné d’avoir mutilé près de 500 patients entre 2006 et 2012 dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). Il a été radié en 2016. Son avocat reconnait des négligences, mais aucune intention de nuire.



Un "scandale sanitaire"

Des négligences, dont Marielle Orci aurait également été victime. Venue pour un simple blanchiment, plusieurs de ses dents ont été arrachées. Inquiète des douleurs persistantes après son opération, elle est allée voir une autre dentiste, en vain, "Elle m’a tout enlevé avec le burin et le marteau. Elle m’a remis des prothèses qui n’ont pas tenu. Je ne mangeais plus, je n’avais plus de vie sociale", explique-t-elle. Un "scandale sanitaire", selon l’avocat des parties civiles. Il regrette qu’aucune structure n’ait été mise en place pour venir en aide aux victimes. Les victimes attendent des indemnisations à hauteur du préjudice.