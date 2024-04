Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) va recevoir "la semaine prochaine" les magistrats marseillais après les échanges tendus avec Eric Dupond-Moretti

Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation qui, à ce titre, préside la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, annonce que le CSM va recevoir "la semaine prochaine" les quatre magistrats visés par des critiques du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, en marge d'un déplacement "place nette XXL" à Marseille, a appris franceinfo.

Les quatre magistrats marseillais avaient été visés par des critiques du garde des Sceaux, qui leur avait reproché des propos tenus devant une commission d'enquête du Sénat. Une juge d'instruction avait notamment déclaré qu'elle craignait de "perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille", alors que le gouvernement lançait de vastes opérations "place nette XXL" pour lutter contre le trafic de drogue. Le ministre de la Justice, lors de son déplacement à Marseille, les avait alors reçus dans une ambiance très tendue.

"Objectiver ce qui s'est dit dans ce huis clos"

Les quatre magistrats en question ont accepté la proposition du CSM et seront donc entendus la semaine prochaine. Christophe Soulard explique ainsi la démarche : "Nous voulons objectiver ce qui s'est dit dans ce huis clos et signifier aux magistrats que le CSM est là pour les entendre. Ils se sont exprimés sous serment devant la commission d'enquête du Sénat et il était normal qu'ils disent ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent. Malgré leur devoir de réserve, ils doivent pouvoir exercer leur liberté d'expression dans le débat public".

Le premier président de la Cour de cassation ajoute que "s'il devait y avoir une pression, je fais confiance aux collègues magistrats marseillais pour ne pas se laisser dicter leur conduite dans la lutte contre le narcotrafic et pour ne pas être sensible à un discours qui serait trop simplificateur. Le CSM doit être, quoi qu'il en soit, en soutien à ces magistrats."