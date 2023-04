Le célèbre avocat pénaliste Hervé Temime est mort à l'âge de 65 ans, annonce le ministre de la Justice

"Le barreau est orphelin", a déclaré lundi Eric Dupond-Moretti dans un tweet.

Le ténor du barreau Hervé Temime est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, lundi 10 avril. "Le barreau est orphelin. Hervé Temime vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches", a écrit le ministre sur Twitter.

Au cours de sa carrière, Hervé Temime a défendu des clients comme Bernard Tapie, Roman Polanski, François-Marie Banier dans l'affaire Bettencourt, Gérard Depardieu, Alain Afflelou, Jacques Servier, Laura Smet, ou encore Jean-Noël Guérini.

Son confrère du barreau de Lille Franck Berton a salué "un monument d’avocat". "C’est trop tôt et injuste", a-t-il regretté dans un tweet. Il y a quelques semaines, Hervé Temine avait prononcé l'éloge funèbre de Pierre Haïk, également ténor du barreau, décédé en février à l'âge de 72 ans.

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a également rendu hommage au ténor du barreau et salué "le plus habile, le plus brillant des avocats". "Il avait guidé mes premiers pas au barreau, et inspira tant d’entre nous." Ancienne avocate pénaliste, elle avait exercé sept ans dans son cabinet.

"Ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est que nous sommes à une école d'humanité permanente. Pour bien défendre quelqu'un, il faut se mettre dans la peau de chacun, celui que l'on défend, son adversaire, les juges et les jurés", racontait Hervé Temine en 2014, dans l'émission Tout et son contraire.