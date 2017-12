DIRECT. La défense de Georges Tron demande le "renvoi du procès" en raison du manque de "sérénité des débats"

Ce qu'il faut savoir

Coup de théâtre à la cour d'assises de Bobigny. Antoine Vey, avocat de Georges Tron, demande le renvoi du procès, vendredi 15 décembre, car il estime que la sérénité des débats n'est plus assurée, après la diffusion d'un numéro d'"Envoyé spécial" consacré à l'affaire et après des tweets mettant en cause le président.

L'ex-secrétaire d'Etat à la Fonction publique et maire en exercice de Draveil (Essonne), est accusé par deux anciennes employées municipales de viols et agressions sexuelles avec la participation de son ex-adjointe à la Culture, Brigitte Gruel. Tous deux clament leur innocence.

L'avocat de Georges Tron demande le renvoi du procès, après la diffusion d'un numéro d'Envoyé spécial sur l'affaire, hier. Antoine Vey dénonce également les attaques dont le président a fait l'objet dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Procès #Tron : Antoine Vey avocat de Georges Tron estime que la sérénité des débats n'est plus assurée du fait du reportage d'Envoyé Spécial et des tweets critiquant hier les questions du pdt. "Nous allons demander le renvoi de ce procès" — corinne audouin (@cocale) 15 décembre 2017

Eva Loubrieu et Virginie Ettel affiment que la pratique de la réflexologie plantaire par Georges Tron était le prélude à des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010.

Virginie Ettel est revenue sur la première agression dont elle dit avoir été victime en novembre 2009 à l'issue d'un déjeuner avec le maire, l'adjointe et des pêcheurs. "J'étais incapable de réagir, j'étais plus concentrée sur le battement de mon coeur."