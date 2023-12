L'animateur Sébastien Cauet visé par une quatrième plainte pour "agression sexuelle"

L'animateur Sébastien Cauet fait face à une quatrième plainte pour agression sexuelle, a appris franceinfo auprès de l'avocate de la plaignante, vendredi 15 décembre, confirmant une information révélée par Le Parisien et L'Obs. Mathilde T., jeune fille de 18 ans à l'époque, raconte avoir été agressée sexuellement en 1997 par Sébastien Cauet, qui était animateur sur la station de radio Skyrock, après l'enregistrement d'une émission à laquelle elle était venue assister.

"On a pris l'ascenseur et on est descendus dans le parking, sa voiture était une grosse berline noire ou bleu foncé, intérieur cuir", raconte-t-elle à L'Obs. Une fois dans l'habitacle du véhicule, Sébastien Cauet aurait "sorti son sexe de son pantalon" et demandé à Mathilde T. une fellation. "Je ne sais pas comment, mais j'ai refusé, il a remis son sexe dans son pantalon et on est partis", poursuit la plaignante, aujourd'hui âgée de 44 ans. Ces faits, s'ils sont avérés, sont prescrits, le délai en la matière était de six ans.

Cauet "réaffirme sa totale innocence"

Après le dépôt d'une première plainte pour "viols et d'agressions sexuelles" le 18 novembre, deux autres plaintes avaient été déposées pour le même motif contre l'animateur. Ce dernier, âgé de 51 ans, en retrait provisoire de l'antenne de NRJ depuis le 22 novembre, est désormais visé par des plaintes déposées par quatre femmes différentes.

Avant l'annonce de cette nouvelle plainte, vendredi, les avocats de Sébastien Cauet ont rappelé que leur client "réaffirme sa totale innocence des faits dont on l'accuse et continuera à se battre inlassablement pourquoi la vérité des faits soit établie". L'animateur a porté plainte pour "tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, et faux et usages contre personnes non dénommées". Une plainte qui s'ajoute à celle pour "dénonciation calomnieuse" déposée après les accusations de la première plaignante.