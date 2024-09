L'ancienne ministre et sénatrice de Saint-Pierre et Miquelon Annick Girardin déclarée inéligible pour un an par le Conseil constitutionnel

L'ancienne ministre des Outre-mers (2017-2020) puis de la Mer (2020-2022) Annick Girardin a été déclarée inéligible pour une durée d'un an par le Conseil constitutionnel, invalidant de fait son élection en tant que sénatrice de Saint-Pierre et Miquelon en septembre 2023. Le Conseil constitutionnel a émis ce vendredi sa décision finale et prononcé "l’inéligibilité de Mme. Girardin à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision et de la déclarer démissionnaire d’office".

Des irrégularités dans les comptes de sa campagne

Le Conseil constitutionnel indique avoir constaté des irrégularités dans le dépôt des comptes de campagne de l'ancienne ministre. La candidate avait été épinglée par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques pour des irrégularités dans le dépôt de ceux-ci. "Mme GIRARDIN est déclarée démissionnaire d’office de son mandat de sénateur", ont tranché les juges du Conseil constitutionnel.



De son côté, Annick Girardin avait invoqué "la particularité du scrutin sénatorial de l'archipel" et faisait valoir que "son mandataire financier avait procédé en mars 2024 à l'ouverture d'un compte bancaire et qu'elle n'avait engagé aucune dépense ni reçu aucune recette".