Justice : l’État met aux enchères les biens de gangsters

Une vente aux enchères un peu particulière s'est tenu à Marseille. Des bijoux, voitures de course et grands crus saisis ont fait le bonheur de collectionneurs.

À Marseille (Bouches-du-Rhône) seulement 21 000 euros pour une Chevrolet Corvette, une voiture de collection très prisée. Dans cette vente aux enchères menée l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), des objets saisis de trafics mafieux sont proposés pour la première fois au palais de la Bourse. Rolex, vins millésimés et autres objets rares sont proposés à prix réduits aux acheteurs.

500 000 euros pour l’État

L’argent récolté revient entièrement à l’État. "Le produit des ventes va permettre soit d’abonder le budget général de l’État, un fond de concours qui va permettre d’acheter du matériel hightech aux policiers et aux gendarmes pour lutter contre les trafiquants, explique Nicolas Bessonne, directeur général de l’agence. Sinon cela peut servir pour des actions de réinsertion des toxicomanes ou d’indemnisation des victimes." La justice a récolté 500 000 euros de cette vente exceptionnelle.