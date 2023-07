Justice : les enfants d’Alain Delon portent plainte contre sa dame de compagnie

Alain Delon est-il sous emprise ? C’est ce que pensent ses enfants qui ont porté plainte contre sa dame de compagnie qui est à ses côtés depuis 2019. Selon eux, elle chercherait à l’isoler de sa famille.

Depuis plusieurs années, elle est à ses côtés. Dans l’ombre d’Alain Delon se trouve Hiromi Rolin, sa dame de compagnie. Sa présence quotidienne est aujourd’hui dénoncée par les enfants de l’acteur. Ils la soupçonnent d’abus de faiblesse envers leur père et ont porté plainte pour harcèlement moral et détournement de correspondances. "Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. (...) Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement", dénonce Me Christophe Ayela, avocat.



Alain Delon s’est joint à la plainte

Anthony Delon, son fils, a déposé une deuxième plainte pour violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable. Alain Delon et Hiromi Rolin se sont connus sur des plateaux de tournage avant de vivre ensemble en 2019. Il y a deux ans lors d’une interview, Alain Delon l’avait décrite comme un soutien précieux. Les proches d’Alain Delon s’inquiétaient car l’acteur a commencé à s’isoler. Alain Delon s’est joint à la plainte de ses enfants et a demandé par écrit à Hiromi Rolin de quitter son domicile.