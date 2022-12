Justice : le youtubeur Norman en garde à vue pour viols et corruption de mineurs

Le youtubeur Norman Thavaud est en garde à vue pour viol et corruption de mineurs.

Norman Thavaud fait partie des pionniers de YouTube. Créateur star de vidéos aux 12 millions d'abonnés, le jeune homme de 35 ans a été placé en garde à vue à Paris après des accusations de viol et de corruption de mineurs. L'affaire commence en 2020, quand une jeune femme canadienne, Maggie Desmarais, accuse publiquement Norman Thavaud de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel.

Quatre femmes mineures au moment des faits présumés

"Il était de plus en plus demandant. Plus cela durait, plus c'était de la manipulation", précisait la jeune femme. Lors de leurs échanges, Maggie Desmarais à 16 ans, Norman Thavaud 30 ans. Elle va porter plainte contre le youtubeur. Les enquêteurs vont ensuite recevoir le témoignage de cinq autres jeunes femmes qui dénoncent des faits similaires, mais aussi des viols. Quatre d'entre elles étaient mineures au moment des faits présumés. Dès la révélation de ce placement en garde à vue, le géant du digital Webedia a suspendu sa collaboration avec la star.