Justice : le procès des rodéos sauvages à Bordeaux

À Bordeaux (Gironde) était jugé, ce mercredi 7 juin, un chauffard qui a fait 13 blessés après avoir percuté la foule lors d’un rodéo sauvage. Il a écopé de trois ans de prison, dont un ferme. Ces rassemblements, bien qu’interdits, se multiplient en France.

Un accident effrayant le 14 avril dernier. Un vendredi soir, dans une zone commerciale près de Bordeaux (Gironde), des passionnés de voiture viennent se défouler, quand l’une d’elles fonce dans la foule. Pas de mort, mais 13 blessés. Juan et sa petite amie Océane font partie des victimes. “J’ai vu la voiture et après, je n'ai pas cherché à regarder. J’ai essayé de courir, je me suis retournée et c’était trop tard”, se souvient-elle. Ce mercredi 7 juin, le chauffard a été condamné à trois ans de prison, dont un ferme. Son permis a aussi été annulé et sa voiture confisquée.

Le nombre de rodéos a triplé en un an

L’avocat des victimes craignait que la justice ne reproche à ses clients d’avoir été présents à ses clients. Comme ce vendredi-là, souvent des jeunes se réunissent sur les parkings de centres commerciaux avec leurs voitures, souvent de série, mais qu’ils bricolent, qu'ils équipent et décorent. D’un côté, il y a la beauté de la passion. D’un autre, les rodéos urbains qui peuvent mal finir. La police n’est pas là, pourtant tout le monde à conscience des risques. En un an, le nombre de ces rassemblements a été multiplié par trois partout en France.