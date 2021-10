Justice : des procédures aux délais sans fin

S. Lequesne, E. Sizarols, C. Ricco

En France, des millions de dossiers judiciaires sont en cours de traitement, et ce parfois, depuis des années. Un traitement lent qui peut avoir de lourdes conséquences. Les équipes du 13 Heures de France 2 ont suivi trois femmes, bloquées par la lenteur de la justice.

Une procédure de divorce qui n'en finit pas. Nathalie, divorcée, a dû attendre cinq années avant que son cas soit traité en première instance. Désormais, c'est trois années d'attente supplémentaires pour le traitement de la décision en appel. "Ma vie est suspendue à un jugement qui n'arrive pas", déclare la femme, cadre de banque. "Un manque de respect", selon la femme. Les tribunaux accumulent les retards.

Des lenteurs de traitements condamnées

À Saint-Étienne, dans la Loire, c'est un dossier important qui traîne depuis dix longues années pour Catherine Grizard et son amie Valérie Bouquet, qui est restée lourdement handicapée par un accident lors d'une manifestation : en 2011, une grille d'aération mal scellée s'est dérobée sous elles, les faisant chuter de trois mètres de haut dans une fosse. Valérie Bouquet passera 2 mois dans le coma et Catherine Grizard subira 22 fractures. "J'en ai marre de tout ça, c'est ma vie qui est finie. Je suis en colère contre la loi française", hurle Valérie Bouquet, désormais en fauteuil roulant. L'État a été condamné à 218 reprises pour sa lenteur des traitements, et les plaintes ne font qu'augmenter.