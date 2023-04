Justice : comment retrouver les auteurs de délits de fuite ?

H. PUFFENEY, C. VEROVE, C. MORAND, V. BOUFFARTIGUE, P. MAIRE, Y. KADOUCH

En France, il y a ​​près de 500 délits de fuite par jour, 181 000 en 2021. Bien souvent, il est difficile de retrouver les criminels, malgré la multiplication des caméras dans les rues.

D’un terrain de jeu à l’appartement des parents de ses parents, il n’y a qu’une route. Mais c’est sur ces quelques mètres qu’un petit garçon a trouvé la mort. Tandis qu’il traverse avec sa petite sœur, l’enfant de quatre ans est renversé par une voiture. “Il y avait quelqu’un qui circulait, la voiture l’a plus ou moins esquivée, est partie, a tapé l’enfant et sans freinée, est partie”, dit un témoin.

Des enquêtes difficiles sans témoins



Après l’accident, le conducteur marque un temps d’arrêt puis redémarre. Une attitude inconcevable pour la famille de l’enfant décédé. “Quelqu’un qui part, ça devient inadmissible, ça devient un crime”, dit l’oncle de la victime. Le nombre de délits de fuite est en hausse, on en compte plus de 181 000 en 2021, soit près de 500 par jour. “Cela me fait plus peur que le bruit, et surtout quand je vois des véhicules venir vers moi, j’ai un peu chaud, cela me fait penser à de mauvais souvenirs”, explique Tidiane Ba, victime d’un accident de la route en 2018. Les policiers n’ont jamais retrouvé la personne au volant, comme souvent dans ce genre de cas s’il n’y a pas témoins ou caméras.