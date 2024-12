Justice : Christophe Ruggia jugé pour agressions sexuelles après les accusations d'Adèle Haenel

L'actrice Adèle Haenel sera entendue par le Tribunal correctionnel de Paris, lundi 9 décembre. Elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 12 ans.

En 2019, Adèle Haenel a ouvert la voie au mouvement #MeToo en témoignant. Elle était la première à le faire dans le cinéma français. À l'époque, elle accusait le réalisateur Christophe Ruggia de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 12 ans. Selon elle, cette prise de parole avait pour but de dénoncer une omerta. "Je veux (…) dénoncer le système de silence et de complicité qui, derrière, rend cela possible", expliquait-elle.

Accusé d'agressions sexuelles aggravées

Ce harcèlement et ces attouchements auraient eu lieu sur le tournage du film Les Diables en 2001 et se seraient poursuivis régulièrement au domicile du réalisateur, pendant trois ans. Ces accusations ont été rejetées par Christophe Ruggia. Adèle Haenel sera entendue par le Tribunal correctionnel de Paris, lundi 9 décembre. Le réalisateur est accusé d'agressions sexuelles aggravées. Il encourt une peine allant jusqu'à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende.

