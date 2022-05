Justice : Boris Becker, icône du tennis, condamné à deux ans et demi de prison pour faillite frauduleuse

Boris Becker a été condamné par un tribunal de Londres à deux ans et demi de prison, vendredi 29 avril. Le triple vainqueur de Wimbledon, qui multiplie les déboires judiciaires depuis sa retraite sportive, a été reconnu coupable d'avoir caché trois millions d'euros pour éviter de payer ses dettes.

Boris Becker a été condamné et emprisonné, vendredi 29 avril, au Royaume-Uni. L'ancien champion de tennis s'était présenté dans l'après-midi, au bras de sa compagne, devant un tribunal londonien. Il a été condamné à deux ans et demi de prison pour faillite frauduleuse, et reconnu coupable d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros pour ne pas payer ses dettes, évaluées à près de 60 millions.



Une descente aux enfers

L'icône allemande, âgée de 54 ans, a quitté le tribunal dans un fourgon. Il est incarcéré dans une prison en banlieue de Londres (Royaume-Uni). Plus jeune joueur au monde à soulever un trophée du Grand Chelem à l'âge de 17 ans, il devient ensuite numéro mondial et une véritable star. Retraité, devenu consultant pour la télévision, il enchaîne ensuite les déboires : excès d'alcool, médicaments, divorce, dépression et mauvaise gestion financière. Boris Becker devra purger 15 mois de prison au minimum, avant d'espérer être libéré.