Justice : 3 000 policiers mobilisés dans la traque de Redoine Faïd

Depuis son évasion spectatulaire en hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) dimanche 1er juillet, Redoine Faïd reste introuvable, malgré l'important dispositif policier mis en place pour le retrouver. Près de 3 000 policiers et gendarmes quadrillent le territoire et surveillent la frontière entre la France et la Belgique. "Selon nos informations, les enquêteurs travaillent sur la piste familiale. Son frère, qui était présent au parloir lors de l'évasion de Redoine Faïd, est toujours en garde-à-vue dans les locaux de la police judiciaire à Versailles", a indiqué la journaliste de France 3 Nathalie Perez.

Des connexions avec le milieu corse ?

Redoine Faïd était psychologiquement préparé à cette évasion. Lors de son dernier procès, le braqueur, condamné à 25 ans de réclusion, avait avoué aux magistrats que la seule façon de supporter sa détention était de préparer une évasion. "Redoine Faïd aurait entretenu de nombreux contacts ces derniers mois avec le gang corse de la Brise de mer, qui pourrait l'exfiltrer dans un pays étranger", a précisé la journaliste de France 3 Nathalie Perez. Faïd avait déjà réussi à s'évader en 2013 de la prison de Sequedin (Nord), après avoir pris en otage quatre gardiens de prison.

