Isère : qu’est-il arrivé à Victorine, retrouvée morte dans un ruisseau ?

Tout près du lieu du drame, à Villefontaine (Isère), les adolescentes présentes sur place ne peuvent retenir leurs larmes. Léa et Ines étaient des amies proches de Victorine Dartois, la jeune fille de 18 ans qui a été retrouvée morte dans un ruisseau de Villefontaine, lundi 28 septembre. Elles l’avaient vu avant sa mort et participaient aux recherches pour tenter de la retrouver. "Au final, on est tous passé à coté du ruisseau, en se disant qu’on allait retrouver Victorine, mais au final, elle était juste là, à côté de nous. […] Cela aurait pu arriver à tout le monde", déplorent t-elles.



Des analyses ont été effectuées

L’enquête se poursuit pour connaître les circonstances du décès de Victorine Dartois. Des prélèvements ont été effectués et envoyés le mardi 29 septembre dans un laboratoire spécialisé pour être analysés. Un drone a surveillé le ruisseau, tandis d’un conteneur à emballages a été saisi.

