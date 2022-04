Histoire : les secrets du tueur en série Landru ont été dévoilés

Y. Le Gall, G. Darengosse, C. Ricco

100 ans après son exécution, Landru passionne toujours autant. 17 000 documents le concernant ont été numérisés et mis en ligne.

Il est considéré comme le premier tueur en série français, et l'un des plus célèbres. 100 ans après son exécution, Landru fait encore frémir. Coupures de presse, rapports d'enquêtes, procès, toutes les archives de cette affaire ont été conservées. 17 000 documents sont désormais accessibles à tous, en ligne.



Le barbe bleue de Gambais

Les milliers de pages du procès du célèbre tueur ont été numérisées au centre des archives des Yvelines. Les internautes peuvent donc avoir accès désormais à toutes les pièces du procès, aux coupures de presse et aux collections privées. Landru était surnommé le barbe bleue de Gambais (Yvelines). Le tueur en série a découpé en morceaux et brûlé dans une chaudière sept de ses onze victimes, en majorité des femmes. Il sera arrêté à Montmartre (Paris), par les brigades du tigre. Il sera exécuté quelques années plus tard. 100 ans après, il passionne toujours autant.