L'avocat pénaliste était président d’honneur de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.

Soixante-cinq années de plaidoirie pour un "géant du barreau". Henri Leclerc, célèbre avocat et défenseur des droits de l'homme, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé sa fille, Aline Leclerc, à l'AFP, samedi 31 août. Le pénaliste est mort "samedi à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif des suites d'un AVC", a précisé sa fille.

Henri Leclerc avait arrêté les plaidoiries fin 2020. "C'est dans l'intérêt des gens que je défends de ne pas prendre le risque de continuer trop longtemps. Il ne faut pas faire la plaidoirie de trop", avait-il rapporté auprès de franceinfo, en août 2021. Le pénaliste a le sentiment d'avoir toujours plaidé en étant convaincu qu'il défendait une cause juste : "J'ai toujours cherché à être honnête dans ma défense, c'est-à-dire dire des choses auxquelles on croit. Et ça, c'est très important parce que ça se ressent."

Ardent défenseur des libertés publiques, Henri Leclerc était président d’honneur de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Durant sa longue carrière, il avait notamment défendu François Besse, Florence Rey, Richard Romand, Véronique Courjault ou Dominique de Villepin. "Il y a la vérité des faits puis il y a la vérité des êtres : un homme qui a commis un acte horrible, peut-être qu'il n'est pas lui-même aussi horrible qu'on le croit, ça peut exister. (...) Et la notion de vérité doit être établie par un effort considérable de la conscience et de la raison sur les preuves", expliquait-il à France Culture, en 2020.