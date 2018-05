Haute-Savoie : le directeur adjoint d'un lycée d'Annecy mis en examen pour détention d'images pédopornographiques

Le directeur adjoint du lycée Saint-Michel d'Annecy (Haute-Savoie) a été mis en examen pour détention d’images à caractère pédopornographique. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs.

Le bureau et le domicile de l'ancien directeur adjoint du lycée ont été perquisitionnés en fin de semaine dernière par les enquêteurs de la police judiciaire.

Les parents d’élèves de l’établissement catholique ont été avertis le 7 avril après-midi par un email dans lequel la direction indique que "Jean-Marie Boasso (...) ne sera plus présent au sein de Saint-Michel, ni à aucune activité de l’établissement à compter de ce jour."

Le choc au sein de l'établissement

Joint par France Bleu Pays de Savoie, le directeur général de Saint-Michel s'est dit profondément choqué. Tout en rappelant le principe de respect de la présomption d’innocence, le père Bruno Lecoin affirme que l’institution est "mobilisée aux côtés de la justice pour l’aider à faire son travail". "Aucun comportement inapproprié ne doit être passé sous silence, et nous nous tenons, plus que jamais, à l’écoute de nos élèves et de leurs familles à cette fin", poursuit-il.

Cette affaire intervient quelques mois après celle impliquant l’ancien maire de Cluses. Jean-Louis Mivel était impliqué dans une affaire de mœurs concernant des mineurs à l’époque où il était en poste à Saint-Michel. Cette affaire s’est éteinte avec son décès, des suites d’un malaise cardiaque dans la salle d’attente du palais de justice d’Annecy avant son audience chez le juge. Mais "c’est en enquêtant sur M. Mivel" que le nom du directeur adjoint est apparu, a indiqué une source proche du dossier.